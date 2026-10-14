Vier Verletzte: Drei Autos ineinander gefahren - Frau schwer verletzt

Gründau-Rothenbergen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Wagen auf der Autobahn 66 im Main-Kinzig-Kreis ist eine 43 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Autofahrerin sowie ein ihr nachfolgender 30-Jähriger und dessen gleichaltrige Beifahrerin erlitten am Dienstagabend leichte Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Die Beamten suchen nach einem Lastwagen, der nach dem Unfall in Fahrtrichtung Hanau weitergefahren sein soll, ohne anzuhalten.