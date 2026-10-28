Vier verletzte Bewohner Zwei Vermisste nach Explosion noch im Haus vermutet

Regensburg - Nach einer verheerenden Explosion mit vier teils schwer verletzten Bewohnern und einer leicht verletzten Einsatzkraft befürchtet die Polizei weitere Opfer. "Besonders kritisch ist die Lage für zwei Personen, die derzeit noch im Gebäude vermutet werden und als vermisst gelten", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Fatal: Die Rettungskräfte konnten zunächst nicht zu den vier völlig zerstörten Wohnungen vordringen.