Fabian Oertel, seit Mitte 2023 Geschäftsführer der von seinem Vater Andreas Oertel aufgebauten Hochtechnologie-Firma ABS electronic Meiningen GmbH, ist alles andere als ein Pessimist. Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sieht er klare Perspektiven für die Zukunft. Für die Zukunft des Unternehmens und seiner Mitarbeiter. „Es bringt überhaupt nichts, immer nur über das große Ganze zu meckern. Wir dürfen uns nicht im Pessimismus-Modus verlieren, sondern müssen stets nach Lösungen in Bereichen suchen, die wir beeinflussen können, die uns voranbringen. Diese Erkenntnis erdet und führt uns alle zusammen“, macht er deutlich. Und unterscheidet sich damit von dem einen oder anderen, der vor lauter Schwarzmalerei kein Licht am Ende des Tunnels mehr sehen will. Dabei hat Fabian Oertel keineswegs Grund zu uneingeschränkter Freude. Es ist auch für die ABS electronic deutlich schwieriger geworden in einem Umfeld, das auch für die Kunden des Bestückungs-Spezialisten ungeahnte Herausforderungen mit sich bringt.