Gründer Kerwa in der Altstadt: das bedeutet alljährlich beste Stimmung. Wie immer wurde das Volksfest am dritten Wochenende im Juni begangenen. Los ging es am Freitagabend um 18 Uhr mit einem Bieranstich, bevor eine Viertel Stunde später die Plangesellschaft zum „Ohoulln“ mit der Linder Blaskapelle auszog. Danach sorgte die die Band „Jojozeit“ für einen klangvollen Abend. Am Samstagnachmittag gab es Kaffeeklatsch und Kinderprogramm. Abends war dann die Partyband Hess ander Reihe. Fehlen durfte natürlich nicht der Fackelzug ab Hößrichmühle mit den „Baumännern.“ An gleicher Ort und Stelle sorgte die „Linder Blaskapelle“ am Sonntagmorgen für ein Ständerla. Am Montag endete die Gründer Kerwa dann mit dem traditionellen Frühshoppen.