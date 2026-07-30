Vier Tage Feiern: Wenn auf der Wehd wieder Kerwa ist

Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit dem Bieranstich im Festzelt. Für Stimmung sorgt anschließend die Band „M&M“, bevor um 21 Uhr der traditionelle Fackelzug ab dem Wasserhäuschen startet. Ab 22 Uhr steht das Unterhaltungsprogramm des „Wiehder Pla“ auf dem Programm.