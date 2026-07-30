Vier Tage Feiern: Wenn auf der Wehd wieder Kerwa ist

Die Vorfreude steigt: Von Freitag, 31. Juli, bis Montag, 3. August, lädt die Wiehder Kerwa wieder zu vier Tagen voller Tradition, Musik und guter Unterhaltung ein.
Bieranstich, Fackel- und Festumzug sowie Kirmesparty: Die Wiehder Kerwa lockt vom 31. Juli bis 3. August 2026 wieder zahlreiche Gäste an.
Die Vorfreude steigt: Von Freitag, 31. Juli, bis Montag, 3. August, lädt die Wiehder Kerwa wieder zu vier Tagen voller Tradition, Musik und guter Unterhaltung ein.
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Der Samstag beginnt um 11 Uhr mit der Abholung der Plamädels. Um 15 Uhr präsentiert die Jugendplatzgruppe ihr Showprogramm unter dem Motto „Die Wiehd sucht den Superstar“. Ab 20 Uhr steigt die Kirmesparty mit „JoJo“.
Am Sonntag steht ab 14 Uhr der traditionelle Kirmesumzug unter dem Motto „In 80 Tagen um die Wehd“ im Mittelpunkt. Parallel dazu sorgt DJ Torsten Donau für musikalische Unterhaltung im Festzelt. Um 16 Uhr dürfen sich die Besucher auf die große Tombola freuen.
Zum Ausklang der Kerwa lädt der Montag von 9 bis 14 Uhr zum musikalischen Frühschoppen mit „Günthers Musik Express“ ein. Ab 19 Uhr folgt die traditionelle Beerdigung, ehe beim Kirmestanz mit „Rock 69“ noch einmal gefeiert wird.
Um 21.30 Uhr präsentiert der Wiehder Pla sein Unterhaltungsprogramm, bevor um 22.30 Uhr das beliebte Männerballett den Schlusspunkt unter die Wehder Kerwa 2026 setzt. Die Veranstalter freuen sich schon jetzt auf zahlreiche Gäste und ein fröhliches Kerwa-Wochenende in Wehd.