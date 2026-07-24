Oberau (dpa/lby) - Für ein Handyvideo ist ein junger Autofahrer mehrmals durch einen gesperrten Tunnel in Oberbayern gefahren. Der 18-jährige Fahrer hatte zuvor seinen ein Jahr jüngeren Beifahrer in dem Tunnel bei Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) aussteigen lassen, wie die Polizei mitteilte. Mit dem Handy sollte der Jugendliche in der Nacht dann ein Video von dem vorbeifahrenden Auto drehen.
Vier rote Ampeln ignoriert Mann fährt für Handyvideo mehrfach durch gesperrten Tunnel
dpa 24.07.2026 - 09:19 Uhr