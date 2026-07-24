Vier rote Ampeln ignoriert: Mann fährt für Handyvideo mehrfach durch gesperrten Tunnel

Weil der 17-Jährige als Fußgänger in der Tunnelröhre erkannt wurde, sei der Tunnel komplett gesperrt worden. Vier Ampeln am Eingang hätten daraufhin rot gezeigt. Dennoch fuhr der junge Autofahrer den Angaben nach wiederholt durch den Tunnel, durch den die B2 verläuft. Schließlich stellte eine Polizeistreife die jungen Männer. Dazu, welche Konsequenzen die beiden nun erwarten, machte die Polizei zunächst keine Angaben.