 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Mann fährt für Handyvideo mehrfach durch gesperrten Tunnel

Vier rote Ampeln ignoriert Mann fährt für Handyvideo mehrfach durch gesperrten Tunnel

Obwohl mehrere Ampeln rot zeigen, fährt ein junger Mann mit seinem Auto mehrfach durch den Tunnel – alles nur für ein Handyvideo.

Vier rote Ampeln ignoriert: Mann fährt für Handyvideo mehrfach durch gesperrten Tunnel
1
Die Polizei stellte die beiden jungen Männer. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Oberau (dpa/lby) - Für ein Handyvideo ist ein junger Autofahrer mehrmals durch einen gesperrten Tunnel in Oberbayern gefahren. Der 18-jährige Fahrer hatte zuvor seinen ein Jahr jüngeren Beifahrer in dem Tunnel bei Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) aussteigen lassen, wie die Polizei mitteilte. Mit dem Handy sollte der Jugendliche in der Nacht dann ein Video von dem vorbeifahrenden Auto drehen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Weil der 17-Jährige als Fußgänger in der Tunnelröhre erkannt wurde, sei der Tunnel komplett gesperrt worden. Vier Ampeln am Eingang hätten daraufhin rot gezeigt. Dennoch fuhr der junge Autofahrer den Angaben nach wiederholt durch den Tunnel, durch den die B2 verläuft. Schließlich stellte eine Polizeistreife die jungen Männer. Dazu, welche Konsequenzen die beiden nun erwarten, machte die Polizei zunächst keine Angaben.