„Es war eine sehr krasse Herausforderung“, sagt Marvin Werner am Telefon. Zu dem Zeitpunkt liegen zwei Tage pure Erholung hinter ihm und seinem Freund Johannes Luther. Beide haben ausreichend geschlafen und sind längst wieder fit. Natürlich hätten sie ihr aktuelles Projekt am liebsten bis zum Schluss durchgezogen, letztlich aber sei die Gesundheit vorgegangen. Trotzdem sind die Zwei megastolz auf ihre Leistung. Was aber machte das Projekt so ungewöhnlich?