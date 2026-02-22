Hilfsgüter für die Ukraine: Warme Kleidung, Generatoren

Der Verein sammelt derzeit vor allem Hilfsgüter, die die Leiden durch die Kälte lindern sollen: warme Kleidung, Decken, mobile Powerstationen, mit denen Heizgeräte betrieben werden können, auch Dieselgeneratoren. Mehrere Hilfstransporte seien zuletzt in die Ukraine geschickt worden, so Vitenko. Nicht alle Hilfebitten könnten realisiert werden, so seien mobile Energiespeicher auf dem Markt derzeit kaum verfügbar und zudem ziemlich teuer. Die Hilfsgüter werden aus Spenden finanziert.