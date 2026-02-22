Erfurt (dpa/th) - Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind die Hoffnungen in Thüringen lebender Ukrainer auf einen baldigen fairen Frieden gering. "Ich bin sehr skeptisch", sagte Vasyl Vitenko, Vorsitzender des Vereins ukrainischer Landsleute in Thüringen, der Deutschen Presse-Agentur. Die bisherigen Friedensgespräche unter Vermittlung der USA ließen keine Hoffnung aufkommen. Russlands Präsident Wladimir Putin spiele auf Zeit und verstehe es, US-Präsident Donald Trump zu manipulieren. Umso härter attackiere Russland die zivile Infrastruktur in der Ukraine.