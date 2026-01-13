Vier Jahre nach Coming-out: Schwuler Fußballer wirft Ex-Club Homophobie vor

Adelaide - Der schwule australische Fußballer Josh Cavallo hat vier Jahre nach seinem Coming-out schwere Vorwürfe gegen Ex-Club Adelaide United erhoben. "Unter der neuen Führung wurde deutlich, dass ich aus politischen Gründen nicht mehr auf dem Platz stehen durfte. Es war schwer zu akzeptieren, dass mein eigener Verein homophob war", schrieb der 26-Jährige bei Instagram: "Ich war wütend, weil man dachte, ich würde wegen Verletzungen nicht spielen, dabei war es in Wirklichkeit die interne Homophobie, die mich auf die Bank setzte."