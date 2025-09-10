Vier Jahre in der Wildnis Neuseeland: Polizei sucht nach Helfern des Kindesentführers

Wellington - Nach dem tödlichen Ende einer mehrjährigen Kindesentführung in Neuseeland sucht die Polizei nach möglichen Komplizen des Vaters. "Es ist mittlerweile klar, dass er Hilfe von außen erhielt", sagte Polizeisprecher Andrew Saunders. Gleichzeitig veröffentlichten die Behörden neue Fotos von dem Camp in der Wildnis des Bezirks Waitomo, in dem sich der am Montag von Beamten erschossene Tom Phillips zuletzt mit seinen drei Kindern versteckt hatte. Heute sind sie zwölf, zehn und neun Jahre alt.