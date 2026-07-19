Vier Bilder, vier Perspektiven auf den Meininger Wald: Der von der Stadt Meiningen ausgelobte Fotowettbewerb hat eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig die heimische Waldlandschaft wahrgenommen wird. Anlass für den Wettbewerb war die erste Tagung der Wald-Allianz, die Ende April im Meininger Volkshaus stattfand. Mehr als 150 Fachleute aus Forstwirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft diskutierten dabei über Wege zu einer klimaangepassten und zukunftsfähigen Waldentwicklung. Exkursionen führten die Teilnehmer unter anderem in den Meininger Stadtwald, der dabei als Beispiel für die Bedeutung regionaler Wälder für Erholung, Natur- und Klimaschutz im Mittelpunkt stand.