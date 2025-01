Der erste gemeldete Vorfall soll sich am Dienstag vergangener Woche in Marktoberdorf ereignet haben. Ein Unbekannter in einem Kleinbus habe einem Kind, das sich auf dem Heimweg von der Schule befand, angeboten, es mit nach Hause zu nehmen. Am Tag darauf soll ein Mann ein Kind in der Gemeinde Lengenwang angesprochen und ebenfalls angeboten haben, das Kind mitzunehmen.