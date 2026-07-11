Mittweida (dpa/sn) - Mehrere Strohballenbrände auf Feldern an verschiedenen Orten um Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) haben in der Nacht die Feuerwehr beschäftigt. Insgesamt viermal rückten die Einsatzkräfte aus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Strohballen in Brand gesetzt. Das erste Feuer brach gegen Mitternacht im Ortsteil Lauenhain aus, es folgten drei weitere im näheren Umfeld. Verdächtige konnte die Polizei vor Ort nicht ausmachen.