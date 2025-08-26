Vier Autos beteiligt: Zehn Verletzte nach Unfall auf A3 in Niederbayern

Hengersberg - Bei einem Unfall mit vier Autos auf der Autobahn 3 in Niederbayern sind nach ersten Angaben der Polizei zehn Menschen leicht verletzt worden. Darunter seien nach ersten Erkenntnissen fünf Kinder, teilten die Beamten mit. Nach derzeitigen Ermittlungen handle es sich um einen Auffahrunfall. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten, die laut Polizei anschließend in Krankenhäuser gebracht werden sollten.