Vielvölkerreich Putin warnt vor "Dekolonisierung" Russlands

Übersteht das Land einen möglichen Sturz Putins?

Seit der Niederschlagung des Unabhängigkeitsstrebens von Tschetschenien im Nordkaukasus gibt es in Russland keine separatistischen Bewegungen mehr. Politologen schließen aber nicht aus, dass bei einer Niederlage im Ukraine-Krieg oder einem Sturz Putins nicht-russische Landesteile wie Tatarstan oder Jakutien von Moskau abfallen könnten. Die Äußerungen des Kremlchefs zeigen, dass er sich solcher Diskussionen bewusst ist.