Vielseitiger Künstler: TV-Star Oliver Wnuk rät jungen Schauspielern zur Sparsamkeit

Sylt - Der Schauspieler Oliver Wnuk (50, "Nord Nord Mord") hat für junge Schauspieler einen wichtigen Tipp parat: "Lernt sparen!", sagte Wnuk der Deutschen Presse-Agentur. "Das sage ich allen angehenden Kolleginnen und Kollegen als Erstes. Denn mit dem Spielen als solchem ist es nicht getan. Man muss den Beruf auch ökonomisch sehen." Deshalb sollte man sich auch schon früh etwa mit Fragen der Altersvorsorge und dem Budgetieren befassen, wie Wnuk findet. Es sei wichtig, den Umgang mit Geld zu lernen.