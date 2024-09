Beunruhigung in der queeren Szene

Für Beunruhigung habe auch gesorgt, dass in Leipzig und Bautzen in Sachsen in diesem Jahr rechte Gruppierungen gegen queere Menschen vorgegangen seien. "Uns geht es darum, dass alle Menschen friedlich leben können", so der CSD-Sprecher. Das gelte auch für queere Strukturen in ländlichen Gebieten, die geschützt werden müssten. Eine weitere Forderung bei der Demonstration sei der Erhalt des queeren Zentrums in Erfurt und dessen verlässliche Förderung gewesen.