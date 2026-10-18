Vielfach geehrt: Kunstpreis für Jazzmusiker Wollny

München (dpa/lby) - Der international bekannte Jazzpianist Michael Wollny erhält den Bayerischen Kunstpreis in der Sparte "kreatives Schaffen". Wissenschaftsminister Markus Blume würdigte den 1978 in Schweinfurt geborenen und bereits vielfach geehrten Musiker als bayerischen Botschafter des Jazz. Verliehen werden soll die Auszeichnung am 12. November in München. Die Staatsregierung verleiht die mit je 10.000 Euro dotierten Kunstpreise in acht Kategorien, außerdem gibt es einen undotierten Ehrenpreis des Ministerpräsidenten.