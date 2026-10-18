Vielfach geehrt: Kunstpreis für Jazzmusiker Wollny

Der Bayerische Kunstpreis reiht sich ein in die Vielzahl von Auszeichnungen, die Wollny in den vergangenen zwei Jahrzehnten zuteilwurden, auch vom Freistaat beziehungsweise heimischen Einrichtungen. So war der Jazzpianist bereits Träger des bayerischen Kunstförderpreises, des bayerischen Staatspreises für Musik und des Kulturpreises Bayern. Jenseits der bayerischen Grenzen wurde er unter anderem 2015 von der Académie du Jazz in Paris zum "European Jazz Musician of the Year" gekürt.