Von der Fabrik ist nichts mehr zu sehen. Sheriff Chris Davis antwortete auf eine Frage zum Zustand des Gebäudes: "Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg." Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Während er die Fragen der Reporter beantwortete, kämpfte der Sheriff mit den Tränen. Der Sender CNN zitiert ihn am Abend mit den Worten: "Es ist die Hölle für uns. Es ist die Hölle für alle Beteiligten."