„Nun will der Lenz uns grüßen“. Endlich. Noah spielte das Frühlingslied auf seinem Saxophon. Und das hörte sich so gut an. Das kleine Publikum – Kinder der Grundschulen aus Fambach, der Bentheimschule und der Bechsteinschule – war so begeistert, dass lange applaudiert wurde. Aber ist das Saxophon wirklich ein Holzblasinstrument? Ist es – auch das wussten die Kinder.