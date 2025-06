Die Räume der Heimatstube in Immelborn sind ein Kleinod im Dachgeschoss des vor einigen Jahren von Grund auf sanierten Hauses der Vereine. Mit viel Herzblut haben die Mitglieder des Heimatvereins hier Relikte aus der Geschichte zusammengetragen. Einige sind so alt, da streiften durch die Region noch Mammuts und Säbelzahntiger. Auf rund 200 000 Jahre werden beispielsweise die imposanten Stoßzähne geschätzt, die beim Kiesabbau entdeckt wurden und die nun in einer Vitrine am Eingang der Heimatstuben-Räume ausgestellt sind.