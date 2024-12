Erfurt (dpa/th) - Von der Sanierung der Staatskanzlei in Erfurt bis zu Neubauten am Universitätscampus in Jena reicht das Spektrum der staatlichen Thüringer Bauprojekte - in diesem Jahr investierte das Land rund 146,6 Millionen Euro in seine Immobilien und Liegenschaften. Das teilte das Ministerium für Digitales und Infrastruktur in Erfurt mit. Damit sei das Vorjahresniveau gehalten worden.