Unterdessen haben die Sommerferien in Thüringen begonnen. Doch schon vor dem Start starteten in der Meininger Regelschule Am Kiliansberg die Vorbereitungen für das neue Schuljahr. Statt Schwimmbad und Eis schwitzten die Verantwortlichen nicht nur wegen der Sommerhitze, sondern auch, um alle mit dem Neustart nach den Ferien verbundenen Veränderungen vorzubereiten. Und von diesen sind besonders all jene Schülerinnen und Schüler betroffen, die jetzt die Grundschule beendet haben und zum kommenden Schuljahr an die Regelschule Am Kiliansberg wechseln.