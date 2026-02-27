In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert hätte man das bisschen Schnee noch weggeschmunzelt. Doch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts war das Lächeln festgefroren. „Es ist der härteste Winter seit 15 Jahren!“, zitierte der Floh-Seligenthaler Bauhofleiter Michael Luck aus dem Schreiben, das er von einem Geschäftspartner bekommen hatte. Der Lieferant konnte nämlich seinen Verpflichtungen eine Zeitlang nicht nachkommen und die Großgemeinde wäre um ein Haar geliefert gewesen.