Viele Einsätze: DLRG rettet in Bayern 235 Menschen

"Neben den Lebensrettungen geht es bei der DLRG Bayern ganz oft auch um Erste Hilfe, um Aufklärung und darum, Gefahrenstellen abzusichern", erklärte Dominik Schneider von der DLRG Bayern anlässlich der Vorstellung der neuen Jahresbilanz. Die Einsatzkräfte seien täglich für die Sicherheit an Bayerns Gewässern im Einsatz.