Viel zu futtern: Goldene Zeiten für Weidmänner

Neben den Menschen mit ihren Gewehren gehen inzwischen auch Beutegreifer auf Pirsch, deren Waffen Zähne und Krallen sind. Luchse und vor allem Wölfe, wieder in der Region heimisch, haben in den vergangen Monaten ordentlich zugelangt. Doch sonderlich dezimiert haben die Raubtiere die Wildpopulationen wahrscheinlich nicht. „Wir gehen von ähnlichen Abschüssen wie im Vorjahr aus. Da verändert sich nicht viel, so unsere Erfahrungen“, so Hessenmöller. „Das wären etwa elf Stück verbeißendes Schalenwild auf 100 Hektar.“ Einschließlich der Wildschweine, die nicht verbeißendes Schalenwild sind, wären es etwa 14 Wildtiere auf 100 Hektar. Die Schwarzkittel richten im Wald keinen Schaden an, wohl aber auf den Feldern. Die sind jetzt fast abgeerntet. Die Sauen werden sich vom Acker machen und in die Forsten ziehen. „Deswegen lohnen sich die großen Jagden erst im Oktober“, so Hessenmöller.