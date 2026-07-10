Jährliche Viehzählung im grünen Herzen Deutschlands: Die Thüringer Landesstatistik hat gerade ihre Angaben zu den Rinderhaltungen aktualisiert. Für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat sich innerhalb der vergangenen Jahre gar nicht so viel verändert. 20. 843 Tiere in 247 Haltungen, das sind durchaus beeindruckende Zahlen für einen Landstrich, mit rund 49.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und 118.000 Einwohnern.