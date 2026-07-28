Viel Unterholz und Hitze Warum die Brände in Frankreich und Spanien Rekorde brechen

Das Wissenschaftsnetzwerk EASAC, ein Verbund der Nationalakademien der EU, mahnte im vergangenen Jahr ebenfalls eine veränderte Brandbekämpfung an. Wichtig sei es nicht nur, gegen die Feuer vorzugehen, sondern die Bedingungen zu vermeiden, die ein unkontrolliertes Ausbreiten von Bränden begünstigen - etwa durch verbesserte Landschaftsplanung.

In Spanien beklagen Fachleute auch, dass Wälder vielerorts nicht mehr ausreichend gepflegt würden und sich dadurch große Mengen brennbaren Materials ansammelten. "Das Hauptproblem ist, dass wir den Wald nicht mehr pflegen", betont Forstexperte Paco Castañares in der Zeitung "El Español". Auch ist die Landflucht ein Problem: Weil viele Menschen in die Städte ziehen und Dörfer leerstehen, werden landwirtschaftliche Flächen aufgegeben und Weiden nicht mehr abgegrast - die Verbuschung nimmt dadurch zu.

Müssen solche Brände auch in Deutschland befürchtet werden?

"Im Zuge des Klimawandels werden sich wärmere und trockenere Klimazonen voraussichtlich in Richtung der nördlichen europäischen Breiten ausdehnen", heißt es in einer im Dezember erschienenen Studie im Fachjournal "Communications Earth and Environment". Das verstärke die Brandbedingungen und erhöhe die Menge an trockenem Brennmaterial, wodurch das Risiko großer Waldbrände auch dort steige.

Eine weitere Studie, die sich gezielt mit den Einzugsgebieten von Donau, Main und Elbe beschäftigt, kommt zu dem Ergebnis, dass die Waldbrandgefahr im Laufe des Jahrhunderts überall deutlich zunimmt - vor allem aber im Einzugsgebiet des Mains und in den östlichen bayerischen Mittelgebirgen. "Dort wird eine hohe Waldbrandgefahr bis zum Ende des Jahrhunderts zum Normalzustand."