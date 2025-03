Viel Sonnenschein: Frühlingswetter: 20-Grad-Marke soll am Freitag fallen

München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern können sich auf frühlingshafte Temperaturen freuen: Am Freitag werde voraussichtlich die 20-Grad-Marke geknackt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Untermain werden demnach Temperaturen bis zu 22 Grad erwartet. Laut einem DWD-Meteorologen sind auch am Alpenrand Temperaturen über 20 Grad möglich. In den restlichen Landesteilen werden demnach 17 bis 19 Grad erwartet.