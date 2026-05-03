Das hätte Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski in seinen kühnsten Träumen nicht erwartet: Eine große Menschentraube hatte sich am Samstagnachmittag vor dem Freibad gebildet – und das gegen 13.45 Uhr, kurz nach dem Mittagessen. Die Wasserwachtler schleusten das Stadtoberhaupt durch einen Nebeneingang dann auf das Gelände der Freizeitstätte. Und als mit dem Ton des Zeitzeichens um 14 Uhr die eiserne Pforte öffnete, stand der Bürgermeister mit den Schwimmmeistern Tobias Dämmig und Ralf Klaedtke im Eingangsbereich, und begrüßte wie sie jeden einzelnen Badegast per Handschlag. „Das hätte ich nicht erwartet“, sagte Kaminski ob der Resonanz, die die kühnsten Erwartungen der Gastgeber in den Schatten stellte.