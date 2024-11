Viel Material: Neuficher Kalender und das Jahr der Jubiläen

Eines der beliebtesten Ausflugsziele Sonnebergs war die Malschenalm. Erbaut von Karl Malsch, wurde sie vor knapp 100 Jahren am 19. September 1925 eröffnet und zu vielen Feierlichkeiten genutzt. Mittlerweile befindet sich das Gebäude in Privatbesitz. „Eines der wohl bekanntesten wissenschaftlichen Institute über die Landesgrenzen von Thüringen hinaus ist unsere auf dem Erbisbühl gelegene Sternwarte“, erklärte Markus Truckenbrodt. Die Einweihung dieser eng mit dem Namen von Prof. Dr. Cuno Hoffmeister verknüpften Einrichtung fand am 28. Dezember 1925 statt. Zum damaligen Zeitpunkt war sie die höchstgelegene Sternwarte Deutschlands. „Ein Festgremium bereitet sich aktuell auf die im nächsten Jahr anstehenden Feierlichkeiten anlässlich der 100-jährigen Gründung der Sternwarte vor“, kündigt Truckenbrodt an.