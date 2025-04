Trotz der Trockenheit ist sowohl am Ammersee als auch am Starnberger See der Pegelstand laut Heimatministerium ausreichend. Dem Saisonstart am Sonntag stehe somit nichts im Wege. In Stegen am Ammersee sorge wie auch am Königssee und am Tegernsee ein Wehr für zusätzliche Stabilität des Wasserstandes. Auch am Starnberger See könne trotz eines etwas niedrigeren Pegelstandes wie geplant die neue Saison eröffnet werden.