Ein Lied dröhnt aus der Musikbox, der Bollerwagen klackert über den Schotterweg – vornweg vier Männer in Wanderklamotten, hinten im Wagen: ein Kasten Bier, zwei Klappstühle und eine Tupperdose mit Leberwurstbroten. „Mehr braucht’s doch nicht“, ruft einer, als sie sich von der Maienluft aus auf den Weg Richtung Goetz-Höhle machen. Der Männertag, Christi Himmelfahrt – wie auch immer man ihn nennen will – bleibt in der hiesigen Region ein Feiertag mit klarer Rollenverteilung: Einer zieht, einer schiebt, einer trinkt. Der vierte ist meistens fürs Navigieren zuständig – oder fürs Verlaufen.