Es geht um gewerbsmäßigen Drogenhandel, um große Mengen und um die Organisation der illegalen Geschäfte in Thüringen – am Landgericht Meiningen ist am Dienstag gegen vier Angeklagte der Prozess eröffnet worden. Den Männern aus Eisenach, die zwischen 28 und 47 Jahre alt sind, wird vorgeworfen, mindestens seit Frühjahr 2025, bis zu ihrer Verhaftung im Oktober 2025 in Teilen Thüringens und Hessens mit verbotenen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Zwei weitere Männer sollen beteiligt gewesen sein. Einer, sagt der Staatsanwalt, werde gesondert verfolgt, der andere sei verstorben.