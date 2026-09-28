Handel mit Kokain, Handel mit Cannabis, alles in großen Mengen – vier Männern aus Eisenach wird vorgeworfen, in unterschiedlicher Beteiligung im Drogengeschäft in Thüringen und Hessen eine Rolle zu spielen. Die Anklage im Prozess am Landgericht Meiningen führt die Staatsanwaltschaft Gera, zuständig für Organisierte Kriminalität. Die Angeklagten – alle sitzen in U-Haft – sind zwischen 28 und 47 Jahre alt, werden von insgesamt sechs Rechtsanwälten verteidigt. Sie haben wenig oder nichts gestanden. Zwei Männer, 41 und 47 Jahre alt, gelten als Hauptangeklagte. Verhandelt wird seit Mitte Juli, am nächsten Prozesstag soll das Urteil gesprochen werden.