Wieder einmal soll mit den Schlussplädoyers begonnen werden, wieder einmal wird daraus nichts – im Prozess am Landgericht Meiningen um Drogenhandel im großen Stil haben sich zwei von vier Angeklagten entschieden, jetzt doch etwas zu sagen. „Teileinlassung“ nennen es ihre Verteidiger. Bisher ist in dem Verfahren, in dem die Staatsanwaltschaft Gera, die für Organisierte Kriminalität zuständig ist, die Anklage führt, von den vier Männern, die seit Wochen gefesselt aus der U-Haft ins Gericht gebracht werden, nicht viel zur Sache gesagt worden. Die Vorwürfe des Oberstaatsanwalts und die Berichte des leitenden Ermittlers des Landeskriminalamts haben die insgesamt sechs Verteidiger gern mit „alles Mutmaßungen“ oder mit den Worten „wie kommen Sie denn auf so was?“ kommentiert.