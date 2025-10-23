Erst setzte die Trockenheit den Thüringer Wäldern zu, dann der Borkenkäfer. Betroffen sind auch Gemeinden und Städte, denen mit 86.000 Hektar rund 16 Prozent der Waldfläche im Freistaat gehören. Beim zweiten Kommunalen Waldtag am Donnerstag im Schmalkalder Rathaus sagte Martin Weigand vom Gemeinde- und Städtebund, die Kommunen hätten große Flächen verloren und erzielten daher weniger Einnahmen aus dem Holzverkauf.