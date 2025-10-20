Die Großgemeinde Floh-Seligenthal gibt jährlich rund 70.000 Euro für die Friedhöfe in ihren sechs Dörfern aus. Das sind lediglich die laufenden Kosten für die Bewirtschaftung, die gerade zur Hälfte durch Gebühren gedeckt sind. Hinzu kommen aber auch jedes Jahr Investitionen. Wie gerade auf Friedhof im größten Ortsteil Floh, wo die Gemeinde 80.000 Euro in die Hand genommen hat. „Wir haben dort 15 neue Parkplätze geschaffen“, berichtet Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU). „Damit wollen wir geordnete Verhältnisse herstellen.“ Bislang gab es an der letzten Ruhestätte nur wenige Stellflächen. Die Autos wurden im Außenbereich auf einem Randstreifen geparkt. Eher ein Dauerprovisorium. „Ich hoffe, dass die Bürger nun auch den neuen Parkplatz nutzen“, so das Gemeindeoberhaupt. Bislang sei das so eine Sache gewesen. Nicht wenige Friedhofsbesucher hätten sich bedauerlicherweise nicht umgestellt, ihre alten Verhaltensmuster beibehalten. Vielleicht auch, um ein paar Schritte zu sparen.