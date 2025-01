Immer wieder keine Bewerber für Ausschreibungen

Thüringer Städte verzeichnen immer wieder Ausschreibungen, auf die nur ein oder gar kein Bewerber kommt. In Gotha blieben in den vergangenen drei Jahren 31 Ausschreibungen ohne Bieter, in Weimar waren es 15, in Jena 12 und in Eisenach und Gera je 9. Im Jahr 2024 entspannte sich die Situation in den Städten allerdings im Vergleich zu den Vorjahren etwas.