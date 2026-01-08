Wer während der Feiertage und zwischen den Jahren in den Wäldern unterwegs war, dem hat der Wind ordentlich um die Ohren gepfiffen. So manche Bäume haben sich ordentlich geneigt, begleitet von Unheil verheißendem Knarren und Knacken. Doch dabei ist es nicht mancherorts nicht geblieben. An etlichen Stellen konnten insbesondere die Fichten den Böen nicht standhalten. So zum Beispiel am Ruppberg. Hier wurden durch heftige Böen zahlreiche Bäume entwurzelt, sodass sie umfielen. Zum Teil auch quer über Wege.