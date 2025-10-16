Als ganz normaler Passant kann man unversehens in Gefahr geraten: „Gestern Nachmittag kam es auf dem Erfurter Anger zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 16:15 Uhr gerieten ein 18-Jähriger und ein bislang unbekannter Begleiter zunächst in Streit, der rasch in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im weiteren Verlauf setzte einer der beiden Männer ein Reizstoffsprühgerät ein, wobei eine unbeteiligte 17-Jährige getroffen wurde und Augenreizungen erlitt. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend in Richtung Krämpferstraße. Dabei wurde eine 88-jährige Passantin angerempelt, kam zu Fall und wurde ebenfalls verletzt.“ So eine der Meldungen der Erfurter Polizei aus dieser Woche.