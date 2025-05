Mehr Überwachungskameras in Städten, aber auch an privaten Grundstücken: „Nach meinem Eindruck ist das ein allgemeiner Trend“, sagte der Thüringer Datenschutzbeauftragte Tino Melzer unserer Zeitung. Ihm zufolge erreichen seine Behörde bis zu 50 Anfragen pro Woche wegen privat installierter Videokameras. Die Technik sei so günstig geworden, dass es kein Problem mehr ist, sie anzuschaffen. Hintergrund seien beispielsweise Nachbarschaftskonflikte. Der Streitpunkt ist dabei, inwieweit auch der öffentliche Raum gefilmt wird.