Videospiele: Microsoft streicht tausende Jobs im Xbox-Spielegeschäft

Redmond - Microsoft streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs des Bereichs weg. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter. So durchlaufe manche Arbeit 14 Management-Ebenen und die komplexe Organisation bremse Entscheidungen. Nach dem "Reset" solle es künftig nur noch drei bis fünf Management-Stufen geben.