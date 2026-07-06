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Videospiele Microsoft streicht tausende Jobs im Xbox-Spielegeschäft

Microsoft wollte sein Xbox-Geschäft mit dem 69 Milliarden Dollar teuren Kauf des Konzerns Activision Blizzard stärken - doch die Sparte kämpft trotzdem mit Problemen. Jetzt soll ein «Reset» helfen.

Videospiele: Microsoft streicht tausende Jobs im Xbox-Spielegeschäft
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Xbox-Chefin Asha Sharma will mehr als eine Milliarde Nutzer täglich haben. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Redmond - Microsoft streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs des Bereichs weg. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter. So durchlaufe manche Arbeit 14 Management-Ebenen und die komplexe Organisation bremse Entscheidungen. Nach dem "Reset" solle es künftig nur noch drei bis fünf Management-Stufen geben.

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Im ersten Schritt werden sofort zunächst 1.600 Stellen abgebaut, die restlichen sollen binnen zwölf Monaten gestrichen werden. Es sei "der bedeutendste Umbau der Xbox-Geschichte", schrieb Sharma. 

Eine Milliarde Nutzer täglich als Ziel

Zudem verlassen vier Spieleentwickler-Studios den Konzern. Sharma verwies unter anderem darauf, dass die Spielerzahl und die Zeit, die sie mit Gaming auf der Xbox-Plattform verbringen, in den vergangenen Jahren gesunken seien.

Microsoft hatte bereits nach der rund 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Videospiel-Konzerns Activision Blizzard Ende 2023 tausende Jobs gekürzt. Sharma schrieb zugleich, sie strebe mit dem Umbau ein zukünftiges Wachstum für das Xbox-Geschäft an und wolle, dass das Unternehmen mit der Zeit auf mehr als eine Milliarde Nutzer täglich komme.