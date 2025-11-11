Erfurt (dpa/th) - Wer in Thüringen an einem neuen Videospiel tüftelt, kann Geld vom Land bekommen. Bis zu 5.000 Euro sind für die Teilnahme an Messen, Weiterbildungen oder Workshops zum Präsentieren der Spielideen möglich, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ziel sei es, kreative Talente dabei zu unterstützen, ihre Projekte national und international sichtbar zu machen. Schon heute arbeiteten viele Entwicklerinnen und Entwickler im Freistaat an innovativen Spielen, hieß es. Das eigens dafür aufgelegte neue Förderprogramm "Level Up" beginnt kommendes Jahr.