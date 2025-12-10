Nein, wahr ist längst nicht alles, was jemand erlebt, der in die Rolle von Esther Katz schlüpft, eine deutsche Staatsanwältin, die sich 1956 in Frankfurt am Main daran macht, im Team des Nazi-Jägers Fritz Bauer Verbrechen anzuklagen, die unter der Herrschaft des NS-Regimes in Deutschland verübt worden sind. Der erste Fall, den die junge Frau bearbeitet, ist die Hinrichtung eines Mann namens Hans Naumann, der kurz vor der Kapitulation der Wehrmacht von NSDAP-Mitgliedern in einem Brauereikeller in München erschossen wird. Warum, das ist für Katz zunächst ebenso unklar, wie die Frage danach, wer genau ihn ermordet hat. Mehrere Männer kommen als Täter in Frage.