Videokunst für Gebäude Videos am Mahnmal Buchenwald - Festival Genius Loci startet

In Ilmenau Auseinandersetzung mehrerer Männer

Am Mittwoch, 28. August, kam es am späten Abend zu einer Auseinandersetzung in der Straße „An der Musikschule“ zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger dabei leicht verletzt.