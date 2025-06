Rechtswidrig, so lautet die Einschätzung der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten in Sachen Videokameras, die in der Suhler Innenstadt installiert wurden. Deswegen soll die Technik wieder abgebaut werden. Schon im August 2022 hatten sich die Mitarbeiter aus Erfurt in Suhl gemeldet. Neun Monate später waren sie zu viert zu einem Vor-Ort-Termin hierher gereist. Damals habe es Hinweise gegeben, was an den Anlagen zu verändern sei. „Das haben wir alles umgesetzt“, versichert Rechts- und Ordnungsdezernent Sylvio Ritter.