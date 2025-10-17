Die Kosten für Anschaffung, Installation und das Betreiben der Videoaufzeichnung belaufen sich über eine Zeitdauer von fünf Jahren auf 750.000 Euro. Kritiker halten das für eine Verschwendung von Steuergeldern. Die Linke-Landtagsfraktion sowie die Thüringer Grünen bezweifeln zudem einen Sicherheitszugewinn durch die Kameras. Die BSW-Landtagsfraktion sieht wichtige Fragen zu Technik, Datenschutz und Verantwortlichkeiten weiterhin unbeantwortet. Sicherheitspolitisch sei die Videoaufzeichnung im öffentlichen Raum aber keine Frage des Ob, sondern des Wie, so das BSW.