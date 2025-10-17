Erfurt (dpa/th) - Der Erfurter Anger - einer der Kriminalitätshotspots in Thüringen - wird jetzt mit Kameras überwacht. Innenminister Georg Maier (SPD) und der Oberbürgermeister der Thüringer Landeshauptstadt, Andreas Horn (CDU), nahmen die umstrittene Videoaufzeichnungsanlage nach langer Diskussion und Verzögerung wegen datenschutzrechtlicher Bedenken am Nachmittag in Betrieb. Es ist die erste Anlage im Freistaat, die in Regie der Polizei läuft. In anderen Kommunen wie Mühlhausen, Sonneberg und Suhl werden bereits in Verantwortung der städtischen Ordnungsämter öffentliche Bereiche per Kameras in den Blick genommen.