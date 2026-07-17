Video-Streaming: Netflix lässt Menschenmengen mit KI generieren

Los Gatos - Beim Videostreaming-Marktführer Netflix ist in rund 300 Titeln allein in diesem Jahr Künstliche Intelligenz zum Einsatz gekommen. So würden etwa mit Hilfe von KI Menschenmengen oder Szenen historischer Schlachten erzeugt, sagte Co-Chef Ted Sarandos vor Analysten. In vielen Fällen wären solche Fragmente ohne Künstliche Intelligenz aus Kosten- oder Zeitgründen gar nicht erst nicht gedreht worden, argumentierte er. Zugleich betonte Sarandos, dass KI nur ein Werkzeug in der Hand kreativer Menschen sei: "Filme werden von Leuten gemacht, die Filme machen."