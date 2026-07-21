Die lange Leidenszeit von Victoria Carl ist bald vorüber. Am 25. November endet die 18-monatige Dopingsperre der Langlauf-Olympiasiegerin von Peking. Ab Ende September darf die Sportlerin vom SC Motor Zella-Mehlis wieder mit der deutschen Mannschaft trainieren. Im Interview mit dem Deutschen Skiverband (DSV) gab die bald 31-Jährige jetzt einen Einblick in ihre Gefühlswelt, ihre Ziele für den kommenden WM-Winter und ihre langfristigen Karrierepläne.